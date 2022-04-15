Более 20 тысяч предпринимателей Северо-Запада используют бесплатные сервисы Сбера

Количество предпринимателей, которые используют в работе бесплатные нефинансовые сервисы Сбера на территории СЗФО, превысило 20 тысяч. Более половины приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть.

Наиболее популярными сервисами являются электронный документооборот, онлайн-бухгалтерия и юрист, а также сервис по подбору сотрудников. Кроме этого, с марта 2022 года банк предоставляет клиентам бесплатный доступ к системе управления торговлей на маркетплейсах.

Также Сбер бесплатно выдаёт сертификаты электронной подписи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе не являющимся клиентами банка. Порядок получения электронной подписи указан на сайте банка.

Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: