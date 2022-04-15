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Сберу одобрены реестры потенциальных заемщиков по программе Минсельхоза на сумму кредитов

Сберу одобрены реестры потенциальных заемщиков по программе Минсельхоза на сумму кредитов Сберу одобрены реестры потенциальных заемщиков по программе Минсельхоза на сумму кредитов около 35 млрд рублей

Сбер заключил первые кредитные договоры по программе льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса с компаниями, входящими в Агрокорпорацию «БИО-ТОН», на сумму 1,5 млрд рублей. Всего Минсельхоз одобрил банку реестры потенциальных заемщиков на сумму около 35 млрд рублей.

Программа льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса реализуется Минсельхозом России в рамках Постановления Правительства № 375 от 16 марта 2022 года. По условиям программы льготные кредиты предоставляются по ставке 10% на срок до 12 месяцев. Максимальная сумма кредитов системообразующему предприятию и его дочерним обществам составляет 5 млрд рублей. Срок заключения договора по программе — до 15 декабря 2022 года

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