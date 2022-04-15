Сбер: в марте спрос на обезличенные металлические счета в СЗФО вырос в 4,5 раза

В марте 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка открыли в 4,5 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем месяцем ранее. Всего с начала года новые ОМС в Сбере в СЗФО открыли 18,4 тысячи раз, а общий объём средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 1,5 млрд рублей.

Наибольшим спросом традиционно пользуется золото. Также ОМС можно открыть в серебре, платине и палладии. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.