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Сбер: в марте спрос на обезличенные металлические счета в СЗФО вырос в 4,5 раза

Сбер: в марте спрос на обезличенные металлические счета в СЗФО вырос в 4,5 разаФото Sber

В марте 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка открыли в 4,5 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем месяцем ранее. 

Всего с начала года новые ОМС в Сбере в СЗФО открыли 18,4 тысячи раз, а общий объём средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 1,5 млрд рублей. 

Наибольшим спросом традиционно пользуется золото. Также ОМС можно открыть в серебре, платине и палладии. Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.

Вложить средства в ОМС также можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в том числе с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют.

Подробнее об ОМС — на сайте Сбербанка.

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