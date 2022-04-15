Сыктывкарцам рассказали, куда деть мешки с мусором после субботников

Регоператор Севера напомнил жителям Коми о том, что мешки с мусором, ветками и другими отходами, собранными во время субботников, нельзя оставлять на площадках с контейнерами для мусора. Куда же их деть?

Весной площадки для ТКО начинают заполняться мешками, собранными жителями Коми на субботниках. Однако оставлять их там же, где и обычный мусор, нельзя. Это приводит к тому, что обычный мусор выкидывать просто некуда.