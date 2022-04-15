Коми энергосбытовая компания: электронная квитанция – выбор современного человека

Свыше 78 тыс. клиентов АО "Коми энергосбытовая компания" предпочитают цифровые квитанции за коммунальные услуги бумажным. Такой формат платежных документов поступает на пять дней раньше и не зависит от сроков и качества доставки. Также клиенты имеют постоянный доступ к счетам и могут оплачивать их в любое удобное время. Оплата без комиссии доступна через онлайн-сервисы компании: в Личном кабинете, на сайте "Оплатить онлайн" или в мобильном приложении "Мой сбыт".

Отказаться от печатных квитанций просто, достаточно изменить способ получения платежного документа в разделе "Подписки" в "Личном кабинете клиента" или написать обращение на получение счетов в электронном виде через сервис "Обратная связь". "Электронная квитанция поступает сразу на ваш e-mail. И вы с любого устройства можете посмотреть начисления и произвести оплату. Кроме этого, следить за счетами можно в Личном кабинете на сайте или в приложении "Мой сбыт", – отметила директор по биллингу и клиентскому сервису АО "Коми энергосбытовая компания", Людмила Костромина.