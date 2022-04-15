В Коми лучшие многодетные семьи получат по 100 тысяч рублей

В Коми определили 5 многодетных семей, которые получат по 100 тысяч рублей. Их представили к региональной премии лучшим многодетным семьям республики.
В 2022 году на премию претендовали сразу 9 семей. По итогам оценки победителями стали семьи Якубив из Сыктывкара, Прошевых из Усть-Вымского района, Косныревых из Прилузского района, Носовых из Усть-Цилемского района и Лятиевых из Княжпогостского района.
В Минтруда отметили, что все они могут служить настоящим примером взаимоуважения и любви. Родители в них родители ответственно относятся к воспитанию и гармоничному развитию детей.
Награждение и чествование семей-лауреатов по традиции планируется приурочить к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Однако проведение церемонии и ее формат будут зависеть от эпидемиологической обстановки в республике.