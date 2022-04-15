В Коми лучшие многодетные семьи получат по 100 тысяч рублей

В Коми определили 5 многодетных семей, которые получат по 100 тысяч рублей. Их представили к региональной премии лучшим многодетным семьям республики.

В 2022 году на премию претендовали сразу 9 семей. По итогам оценки победителями стали семьи Якубив из Сыктывкара, Прошевых из Усть-Вымского района, Косныревых из Прилузского района, Носовых из Усть-Цилемского района и Лятиевых из Княжпогостского района.