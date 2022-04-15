Выяснилось, как будет работать аэропорт Сыктывкара, во время ремонта взлетной полосы

14 апреля в Госсовете обсудили работу аэропорта столицы Коми во время ремонта взлетной полосы. Об этом со ссылкой на главу Минэкономразвития региона Эльмиру Ахмееву сообщил "Комиинформ".
Известно, что работы должны пройти с 20 мая по 31 июля. При этом аэропорт продолжит работу, а рейсы из Сыктывкара будет летать только ранним утром и поздним вечером. Днем же на полосе будут трудиться рабочие.
Международные рейсы в этот период из Сыктывкара выполняться не будут.
Напомним, на это потратят 131,2 миллиона рублей. Ремонт ждет четыре участка на полосе и два на перроне.