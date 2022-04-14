В Коми оштрафовали бывшего министра природы, но за него заплатит государство

В Верховном суде начали рассматривать жалобу министерство природы Коми по поводу того, что оно должно платить за слова бывшего руководителя ведомства Алексея Кузнецова. Об этом сообщает "БНК".

Напомним, что суд оштрафовал министрество природы за слова бывшего начальника ведомства. В ходе встречи с местными жителями Алексей Кузнецов назвал бывшего печорского природоохранного прокурора Дмитрия Перминова браконьером и заявил, что он хранит рыбу в количестве 400 килограм. Эти сведения признаны недостоверными.