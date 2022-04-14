В Коми оштрафовали бывшего министра природы, но за него заплатит государство

В Верховном суде начали рассматривать жалобу министерство природы Коми по поводу того, что оно должно платить за слова бывшего руководителя ведомства Алексея Кузнецова. Об этом сообщает "БНК".
Напомним, что суд оштрафовал министрество природы за слова бывшего начальника ведомства. В ходе встречи с местными жителями Алексей Кузнецов назвал бывшего печорского природоохранного прокурора Дмитрия Перминова браконьером и заявил, что он хранит рыбу в количестве 400 килограм. Эти сведения признаны недостоверными.
В итоге министерство природы оштрафовали на 40 тысяч рублей, однако ведомство не согласилось с этим решением и обратилось в Верховный суд. Министерство просило отменить решение суда предыдущей инстанции, указывая на то, что фраза, сказанная экс-министром, не была связана с его профессиональной деятельностью и работой министра в той командировке. К тому же министерство не занималось распространением информации о том, что Дмитрий Перминов является браконьером и хранил 400 кг рыбы. Источником ложных сведений был именно Алексей Кузнецов, получил их он еще до работы министром — именно бывший глава ведомства должен быть наказан за свои слова.
Однако суд встал на сторону исца и не дал перевести оплату штрафа на Алексея Кузнецова.