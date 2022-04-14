Домклик улучшил процесс оформления межрегиональных сделок на территории всей России

С помощью сервиса Домклик можно провести сделку с ипотекой даже если участники сделки находятся в разных городах России. По итогам 2021 года количество межрегиональных сделок составило более 48 тысяч. Наибольший спрос на такие сделки зафиксирован в Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Анапе, Магадане, на Сахалине и Камчатке. Благодаря улучшению процессов проведение межрегиональных сделок значительно улучшилось как для клиентов, так и для сотрудников банка.

Так, появилась возможность записать покупателя и продавца на сделку в разные офисы. Ранее запись клиента была возможна только в один офис и только для стороны покупателя. Теперь время записи на сделку для стороны продавца бронируется в календаре конкретного менеджера. Это гарантирует, что сделка состоится в назначенное время, продавца будет ожидать ответственный сотрудник банка, который проведет сделку.