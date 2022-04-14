В правительстве назвали новый срок сдачи инфекционной больницы в Сыктывкаре

В правительстве сообщили, что новое здание инфекционной больницы планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщает "Комиинформ".

Ранее с подрядчиком был расторгнут контракт на строительство новой инфекционной больнице на улице Гаражной в Сыктывкаре. Аванс на строительство здание в размере 113 миллионов вернулся в бюджет. С подрядчика удержаны все предусмотренные договором штрафы.