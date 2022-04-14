Протекает крыша: куда обращаться и как защитить свои права сыктывкарцам

У сыктывкарки Татьяны Погореловой, который год протекает крыша. Женщина живет по адресу улица Школьная, 3. Жаловалась в управляющую компанию, но в результате их работы не уверена. "Pro Город Сыктывкар" узнал, что делать, если крыша протекает.
"С этой проблемой мы сталкиваемся из года в год. Сделают временно и на этом считают, что все решено. Даже крышу меняли, но стыки сделали неправильно. Поэтому сейчас начнутся дожди, и я уверена, что затопит опять", – отметила Татьяна.
Так заливает из-за плохой крыши жильцов по улице Школьная, 3. Это первые этажи. Фото из архива жильцов.
Дарья Шучалина, руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" по Коми
Дарья Шучалина. Фото из личного архива.
"Если жилец верхнего этажа дома страдает от протечек кровли, то первым делом ему следует в письменном виде направить заявление в свою управляющую компанию или ТСЖ с требованием обследовать участок крыши над его квартирой. Бригада обязана выйти в рейд и найти место течи. После чего – залатать проблемный участок", – объяснила Дарья.
"Это входит в минимальный перечень работ и услуг, которые управленцы жилфондом обязаны выполнять в рамках содержания общедомового имущества. Кровля тоже относится к текущему ремонту", – добавила Дарья.
ЧТО, ЕСЛИ УТЕЧКА НЕ УСТРАНЕНА
"В случае игнорирования управленцами жилфонда заявления от жильца, он вправе написать письменную жалобу в орган госжилнадзора, который обяжет компанию или товарищество обследовать кровлю и залатать ее", – сообщила руководитель "ЖКХ Контроль" по Коми.
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ПРОТЕКАЕТ ВСЯ КРЫША
"В таком случае ремонт не спасет. Покрытие кровли следует менять полностью. Этот вид работ относится к капитальному ремонту и выполняется в рамках региональной программы. Она размещена в открытом доступе на сайте Минстроя Коми и Регоператора – НО РК "Фонд капремонтов МКД". В ней указаны годы и виды работ в разрезе муниципалитетов по каждому дому, который внесен в программу", – сообщила Дарья.
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ
"Нахождения дома в программе недостаточно. Важно, чтобы он был включен в краткосрочный план – он формируется на трехлетний период администрацией каждого муниципалитета. Если дом, к примеру, значится в программе на 2022-ый, а в краткосрочном плане отсутствует на указанный год, это значит, что капремонта не будет. Как правило, в мэрии переносят дома на более поздние периоды по причине недосбора денег жильцами. Чтобы собственникам как можно быстрее накопить средства на капремонт, на общем собрании следует принять решение о повышении размера взноса. Государством установлен минимальный размер, однако верхней планки не существует. Каждый дом в состоянии посчитать: сколько необходимо собрать средств на тот или иной вид работ, и какой лучше установить для своего дома размер взноса, чтобы к нужной дате была собрана необходимая сумма", – посоветовала Дарья.
ЧТО ПРИ ПРОТЕЧКЕ КРОВЛИ СОВЕТУЕТ ДЕЛАТЬ СТРОЙЖИЛТЕХНАДЗОР
"По нормам жилищного законодательства крыша относится к общему имуществу многоквартирного дома. У жильцов дома есть три варианта управления помещениями: управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жильцы сами будут заниматься всем домом. Чтобы содержать крышу, собственникам дома нужно выбрать один из способов управления домом и заключить договор управления либо обслуживания на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома", – отметили специалисты Стройжилтехнадзора Коми.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЖИЛЬЦАМ, КОГДА ПРОТЕКЛА КРОВЛЯ
"Им нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, товарищества собственников жилья либо обслуживающей организации. Обращение может быть как в устной, так и в письменной форме. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда протечка с кровли должна быть устранена в течение суток", – отметили в Стройжилтехнадзоре Коми.
У жильцов дома на Школьной всегда на вооружении тазики и ведра. Фото из архива жильцов.
ЧТО, ЕСЛИ ПРОБЛЕМУ НЕ УСТРАНЯЮТ
"Можно обратиться в службу государственной жилищной инспекции по месту жительства с письменным заявлением или заявлением в электронной форме. Его нужно направить через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства – www.dom.gosuslugi.ru", – сообщили специалисты Стройжилтехнадзора Коми.
ЧТО ДЕЛАТЬ РАССКАЗЫВАЮТ ЮРИСТЫ
"Крыша – это общее имущество многоквартирного дома. Управляющие организации и лица, которые оказывают услуги и выполняют работы при управлении многоквартирным домом, несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества. Поэтому следует обратиться в управляющую компанию. Управляющая компания обязана зафиксировать факт протечки, выявить ее причину и устранить ее последствия, а также возместить собственнику ущерб, если будет установлена вина управляющей компании", – объяснили юристы из группы "Юридическая помощь".
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО ВИНЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
- Получите акт о причинении ущерба после обращения в аварийно-диспетчерскую службу. Его должен подписать представитель управляющей компании и жилец дома. На это у вас есть 12 часов с момента обращения. Акт составляйте в двух экземплярах.
- Оцените размер убытков и предъявите претензию в управляющую организацию. Это можно сделать самостоятельно, либо пригласите независимого оценщика, который составит отчет.
"Если управляющая организация согласна добровольно возместить убытки, рекомендуем составить письменное соглашение", – объяснили юристы.
В документе важно указать размер, порядок и сроки возмещения, а также ответственность сторон за нарушение обязательств.
- Если получили отказ, то обращайтесь в суд. Для этого подготовьте исковое заявление. К нему приложите: документ, который подтверждает наличие проблемы; расчет суммы, которую вы требуете.
- Подайте заявление в суд. От размера ущерба зависит название суда: мировой до 100 тысяч рублей, если сумма больше, то обращайтесь в районный.