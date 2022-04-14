Протекает крыша: куда обращаться и как защитить свои права сыктывкарцам

"Если жилец верхнего этажа дома страдает от протечек кровли, то первым делом ему следует в письменном виде направить заявление в свою управляющую компанию или ТСЖ с требованием обследовать участок крыши над его квартирой. Бригада обязана выйти в рейд и найти место течи. После чего – залатать проблемный участок", – объяснила Дарья.

"С этой проблемой мы сталкиваемся из года в год. Сделают временно и на этом считают, что все решено. Даже крышу меняли, но стыки сделали неправильно. Поэтому сейчас начнутся дожди, и я уверена, что затопит опять", – отметила Татьяна.

У сыктывкарки Татьяны Погореловой, который год протекает крыша. Женщина живет по адресу улица Школьная, 3. Жаловалась в управляющую компанию, но в результате их работы не уверена. "Pro Город Сыктывкар" узнал, что делать, если крыша протекает.

"Это входит в минимальный перечень работ и услуг, которые управленцы жилфондом обязаны выполнять в рамках содержания общедомового имущества. Кровля тоже относится к текущему ремонту", – добавила Дарья.

ЧТО, ЕСЛИ УТЕЧКА НЕ УСТРАНЕНА

"В случае игнорирования управленцами жилфонда заявления от жильца, он вправе написать письменную жалобу в орган госжилнадзора, который обяжет компанию или товарищество обследовать кровлю и залатать ее", – сообщила руководитель "ЖКХ Контроль" по Коми.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ПРОТЕКАЕТ ВСЯ КРЫША

"В таком случае ремонт не спасет. Покрытие кровли следует менять полностью. Этот вид работ относится к капитальному ремонту и выполняется в рамках региональной программы. Она размещена в открытом доступе на сайте Минстроя Коми и Регоператора – НО РК "Фонд капремонтов МКД". В ней указаны годы и виды работ в разрезе муниципалитетов по каждому дому, который внесен в программу", – сообщила Дарья.

ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ

"Нахождения дома в программе недостаточно. Важно, чтобы он был включен в краткосрочный план – он формируется на трехлетний период администрацией каждого муниципалитета. Если дом, к примеру, значится в программе на 2022-ый, а в краткосрочном плане отсутствует на указанный год, это значит, что капремонта не будет. Как правило, в мэрии переносят дома на более поздние периоды по причине недосбора денег жильцами. Чтобы собственникам как можно быстрее накопить средства на капремонт, на общем собрании следует принять решение о повышении размера взноса. Государством установлен минимальный размер, однако верхней планки не существует. Каждый дом в состоянии посчитать: сколько необходимо собрать средств на тот или иной вид работ, и какой лучше установить для своего дома размер взноса, чтобы к нужной дате была собрана необходимая сумма", – посоветовала Дарья.

ЧТО ПРИ ПРОТЕЧКЕ КРОВЛИ СОВЕТУЕТ ДЕЛАТЬ СТРОЙЖИЛТЕХНАДЗОР

"По нормам жилищного законодательства крыша относится к общему имуществу многоквартирного дома. У жильцов дома есть три варианта управления помещениями: управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жильцы сами будут заниматься всем домом. Чтобы содержать крышу, собственникам дома нужно выбрать один из способов управления домом и заключить договор управления либо обслуживания на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома", – отметили специалисты Стройжилтехнадзора Коми.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЖИЛЬЦАМ, КОГДА ПРОТЕКЛА КРОВЛЯ

"Им нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, товарищества собственников жилья либо обслуживающей организации. Обращение может быть как в устной, так и в письменной форме. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда протечка с кровли должна быть устранена в течение суток", – отметили в Стройжилтехнадзоре Коми.

У жильцов дома на Школьной всегда на вооружении тазики и ведра. Фото из архива жильцов.

ЧТО, ЕСЛИ ПРОБЛЕМУ НЕ УСТРАНЯЮТ

"Можно обратиться в службу государственной жилищной инспекции по месту жительства с письменным заявлением или заявлением в электронной форме. Его нужно направить через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства – www.dom.gosuslugi.ru", – сообщили специалисты Стройжилтехнадзора Коми.

ЧТО ДЕЛАТЬ РАССКАЗЫВАЮТ ЮРИСТЫ

"Крыша – это общее имущество многоквартирного дома. Управляющие организации и лица, которые оказывают услуги и выполняют работы при управлении многоквартирным домом, несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества. Поэтому следует обратиться в управляющую компанию. Управляющая компания обязана зафиксировать факт протечки, выявить ее причину и устранить ее последствия, а также возместить собственнику ущерб, если будет установлена вина управляющей компании", – объяснили юристы из группы "Юридическая помощь".

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА ДОМА ПО ВИНЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:

Получите акт о причинении ущерба после обращения в аварийно-диспетчерскую службу. Его должен подписать представитель управляющей компании и жилец дома. На это у вас есть 12 часов с момента обращения. Акт составляйте в двух экземплярах.

Оцените размер убытков и предъявите претензию в управляющую организацию. Это можно сделать самостоятельно, либо пригласите независимого оценщика, который составит отчет.

"Если управляющая организация согласна добровольно возместить убытки, рекомендуем составить письменное соглашение", – объяснили юристы.

В документе важно указать размер, порядок и сроки возмещения, а также ответственность сторон за нарушение обязательств.