В Коми обнаружили мертвого оленевода с огнестрельными ранениями

12 апреля 2022 года на участке местности в районе села Мутный Материк Усинского района нашли тело 28-летнего бригадира оленеводов с огнестрельными ранениями задней поверхности грудной клетки и резаной раны в области шеи.

В убийстве следствие подозревает 26-летнего оленевода. В отношении его направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. На момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.