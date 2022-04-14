В первом квартале в Коми семьи с детьми чаще брали ипотеку с господдержкой,чем годом ранее

По итогам первого квартала 2022 года Сбербанк на Северо-Западе выдал 3700 ипотечных кредитов с господдержкой для семей с детьми на общую сумму 18,5 млрд рублей. Это почти в три раза превышает количественные показатели аналогичного периода прошлого года и почти в четыре раза – объём.

В Республике Коми в первом квартале 2022 года выдано 125 ипотечных кредитов с господдержкой для семей с детьми на сумму 479 млн рублей. Объем выдачи в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «Сейчас программа господдержки доступна не только родителям двух и более детей, но и тем, у кого появился первенец. Кроме того, в рамках этой программы в Сбере возможно кредитование индивидуального жилищного строительства на льготных условиях. Так, в первом квартале текущего года мы выдали семейную ипотеку на ИЖС в СЗФО на сумму 283,7 млн рублей, что на 22% больше, чем в 4 квартале 2021 года».