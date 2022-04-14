Житель поселка под Сыктывкаром попытался убить подростка за то, что тот сидел на лестнице

В поселке Зеленец пытался убить подростка за то, что он сидел на лестнице в подъезде. Об этом сообщает "Комиинформ".
Сыктывдинский районный суд установил, что днем 11 июля 2021 года ранее судимый за покушение на убийство житель Зеленца проходил мимо группы подростков и сделал им замечание из-за того, что те расселись в подъезде на лестнице. Между мужчиной и детьми завязался диалог, в результате которого мужчина ударил ножом в грудь 15-летнего подростка.
Однако злоумышленник промахнулся, и удар попал между правым плечом и боком. Подросток оказал активное сопротивление, зажав руку нападавшего, из-за чего он выронил нож. Но нападавший не остановился и столкнул молодого парня с лестницы, из-за чего у подростка появились многочисленные ковоподтеки.
Вину нападавший мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, после освобождения из которой он на протяжении 1 года будет ограничен в свободе.