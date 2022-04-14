Житель поселка под Сыктывкаром попытался убить подростка за то, что тот сидел на лестнице

В поселке Зеленец пытался убить подростка за то, что он сидел на лестнице в подъезде. Об этом сообщает "Комиинформ".

Сыктывдинский районный суд установил, что днем 11 июля 2021 года ранее судимый за покушение на убийство житель Зеленца проходил мимо группы подростков и сделал им замечание из-за того, что те расселись в подъезде на лестнице. Между мужчиной и детьми завязался диалог, в результате которого мужчина ударил ножом в грудь 15-летнего подростка.