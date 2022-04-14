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На цветники в Сыктывкаре потратят почти 9 000 000 рублей

На цветники в Сыктывкаре потратят почти 9 000 000 рублейФото из архива PG11.ru

На оформление и содержание цветников в Сыктывкаре потратят почти 9 000 000 рублей. Информация об этом появилась на портале "Госзакупок". 

Поставщик услуг должен приобрести или вырастить цветочную рассаду, посадить ее и ухаживать за цветниками. 

Всего оборудуют 34 цветника:

  • Цветник у Мемориала «Вечная слава»;
  • Цветник у памятника В.И. Ленина;
  • Цветник на склоне у памятника В.И. Ленину;
  • Цветник в сквере у памятника павшим в боях за советскую власть в Коми крае;
  • Цветник у памятника имени И.А.Куратова;
  • Цветник на Театральной площади;
  • Цветник у памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах «Скорбящий воин»;
  • Цветник у памятника-часовни жертвам политических репрессий ;
  • Цветник  у монумента трудовой славы;
  • Цветник на перекрестке лиц Бабушкина и Советская;
  • Цветник у памятника «Учителю с любовью»;
  • Цветник у памятника В.А. Малышеву;
  • Цветник на склоне по улице Первомайской;
  • Цветнику памятника А.И. Алексееву;
  • Цветник  у памятника Г.М. Димитрову;
  • Цветник на склоне по улице Орджоникидзе;
  • Цветник в сквере «Детский мир»;
  • Цветник на перекрестке улиц Интернациональная и Орджоникидзе;
  • Цветник у арт-объекта «Сыктывкар на Ан-бур»;
  • Цветник у скульптуры «Рассвет над Чукоткой»;
  • Цветник на ул. Бабушкина;
  • Цветник у государственного академического театра драмы им. Савина;
  • Цветник на перекрестке улиц Бабушкина и Первомайская;
  • Цветник на улице Первомайской;
  • Цветник на спуске к парку им. Кирова по ул. Коммунистическая;
  • Цветник у памятной доски Н.В. Оплеснину;
  • Цветник у здания городской поликлиники № 3;
  • Цветник у памятника Г.К. Орджоникидзе;
  • Цветник у здания консультативно-диагностического центра Республики Коми;
  • Цветник в парке им. Кирова;
  • Цветник на бульваре семьи и мира;
  • Цветник у памятника жертвам техногенных катастроф;
  • Цветник  у здания администрации МО ГО «Сыктывкар»;
  • Цветник по ул. Коммунистической.
     

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