На цветники в Сыктывкаре потратят почти 9 000 000 рублей

На оформление и содержание цветников в Сыктывкаре потратят почти 9 000 000 рублей. Информация об этом появилась на портале "Госзакупок".

Поставщик услуг должен приобрести или вырастить цветочную рассаду, посадить ее и ухаживать за цветниками.