На цветники в Сыктывкаре потратят почти 9 000 000 рублей

На оформление и содержание цветников в Сыктывкаре потратят почти 9 000 000 рублей. Информация об этом появилась на портале "Госзакупок".
Поставщик услуг должен приобрести или вырастить цветочную рассаду, посадить ее и ухаживать за цветниками.
Всего оборудуют 34 цветника:
- Цветник у Мемориала «Вечная слава»;
- Цветник у памятника В.И. Ленина;
- Цветник на склоне у памятника В.И. Ленину;
- Цветник в сквере у памятника павшим в боях за советскую власть в Коми крае;
- Цветник у памятника имени И.А.Куратова;
- Цветник на Театральной площади;
- Цветник у памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах «Скорбящий воин»;
- Цветник у памятника-часовни жертвам политических репрессий ;
- Цветник у монумента трудовой славы;
- Цветник на перекрестке лиц Бабушкина и Советская;
- Цветник у памятника «Учителю с любовью»;
- Цветник у памятника В.А. Малышеву;
- Цветник на склоне по улице Первомайской;
- Цветнику памятника А.И. Алексееву;
- Цветник у памятника Г.М. Димитрову;
- Цветник на склоне по улице Орджоникидзе;
- Цветник в сквере «Детский мир»;
- Цветник на перекрестке улиц Интернациональная и Орджоникидзе;
- Цветник у арт-объекта «Сыктывкар на Ан-бур»;
- Цветник у скульптуры «Рассвет над Чукоткой»;
- Цветник на ул. Бабушкина;
- Цветник у государственного академического театра драмы им. Савина;
- Цветник на перекрестке улиц Бабушкина и Первомайская;
- Цветник на улице Первомайской;
- Цветник на спуске к парку им. Кирова по ул. Коммунистическая;
- Цветник у памятной доски Н.В. Оплеснину;
- Цветник у здания городской поликлиники № 3;
- Цветник у памятника Г.К. Орджоникидзе;
- Цветник у здания консультативно-диагностического центра Республики Коми;
- Цветник в парке им. Кирова;
- Цветник на бульваре семьи и мира;
- Цветник у памятника жертвам техногенных катастроф;
- Цветник у здания администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Цветник по ул. Коммунистической.