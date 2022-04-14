Выяснилось, когда сотрудникам IT-компаний начнут давать отсрочку от армии

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от армии сотрудников IT-сферы. Компании смогут подать заявку на оформление отсрочки с 19 апреля. Об этом сообщают "РИА Новости".
Это будет возможно сделать через портал "Госуслуг". Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры.
Воспользоваться отсрочкой могут российские граждане в возрасте от 18 до 27 лет, которые работают по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Также они должны иметь высшее образование по специальности из соответствующего перечня. Сотруднику необходимо работать в аккредитованной компании 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года или устроиться в фирму в течение года после окончания учебы.
Заявления на "Госуслугах" будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.