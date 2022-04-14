Выяснилось, когда сотрудникам IT-компаний начнут давать отсрочку от армии

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от армии сотрудников IT-сферы. Компании смогут подать заявку на оформление отсрочки с 19 апреля. Об этом сообщают "РИА Новости".

Это будет возможно сделать через портал "Госуслуг". Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры.