Сыктывкарцы о новых билетах в автобусах: "Скоро крестик на руку будут ставить!"

В столице Коми перестали выдавать привычнее билеты в автобусах. Из-за подорожания бумаги для кассовой ленты перевозчикам пришлось сменить их на миниатюрные клочки бумаги с минимальным количеством информации, а узнать подробности или получить электронную версию билета можно на сайте, который там указан.

Некоторых горожан такая ситуация привела в недоумение, о чем они сообщили порталу "Pro Город Сыктывкар". Ситуацию стали активно обсуждать в соцсетях. Кому-то такое нововведение по душе не пришлось. Горожане заявили, что пенсионеры вряд ли смогут зайти на сайт и получить нужную им информацию, если им понадобится электронный билет:

"Зачем мне делать лишние движения, если на чеке эта информация должна быть? Ладно, я могу зайти, а пенсионеры?" — спрашивает Анатолий Сидин.

Некоторые предположили, что могло быть еще хуже: