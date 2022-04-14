Сыктывкарцы о новых билетах в автобусах: "Скоро крестик на руку будут ставить!"

В столице Коми перестали выдавать привычнее билеты в автобусах. Из-за подорожания бумаги для кассовой ленты перевозчикам пришлось сменить их на миниатюрные клочки бумаги с минимальным количеством информации, а узнать подробности или получить электронную версию билета можно на сайте, который там указан.
Некоторых горожан такая ситуация привела в недоумение, о чем они сообщили порталу "Pro Город Сыктывкар". Ситуацию стали активно обсуждать в соцсетях. Кому-то такое нововведение по душе не пришлось. Горожане заявили, что пенсионеры вряд ли смогут зайти на сайт и получить нужную им информацию, если им понадобится электронный билет:
"Зачем мне делать лишние движения, если на чеке эта информация должна быть? Ладно, я могу зайти, а пенсионеры?" — спрашивает Анатолий Сидин.
Некоторые предположили, что могло быть еще хуже:
"Ладно, хоть такой дают. А то, как в ночных клубах будут делать: оплатил вход, будут свою печать на руку ставить, что оплатил. Хорошо, что ещё до этого не дошло. Какая была бы экономика бумаги", — пишет Виталий Турышев.
"Скоро крестик на руку будут ставить..." — предполагает Александр Ревин.
"Пусть за наличные обычные билеты дают. Старого образца, на простой бумаге. Как раньше. А по карте — электронный. Уже всё стало заграничным, даже билетики", — предлагает Наталья Сакчина.
Но далеко не все оказались на стороне возмущенных граждан:
"О Боже, что вам опять не нравится? Это называется экономия бумаги, потому что она сейчас дорогая, а если что-то не нравится, так возьмите и купите сами бумагу в автобусы и в магазины, потому что так же даже в магазинах, чек не выдают, если вам он не нужен", — Полина Сямтомова.
"Ничего трагичного в этом не вижу", — Сергей Вахромеев.
"И что такого? Правильно, такие и надо выдавать. Зачем бумагу переводить, да и чеки потом бросают везде, мусора меньше будет", — Ольга Баскакова.
"А зачем вообще билетики? Это ненужный мусор", — Анатолий Канев.
"Какая разница? Вы что, их собираете?" — Светлана Тимушева.
"Зачем вам вообще эта бумажка? Цены на бумагу видели?!" — Елена Козлова.
"Вообще надо от них отказаться", — Alexander Ievlev.