В центре Сыктывкара полыхал автомобиль

Вечером 13 апреля в центре Сыктывкара загорелся автомобиль, сообщают очевидцы. "Pro Город Сыктывкар" выяснил подробности.
Все произошло на пересечении улиц Энгельса и Интернациональной 13 апреля около 21:00. Со слов очевидцев, возгорание произошло не из-за столкновения. В МЧС по Коми сообщили, что огонь охватил автомобиль Audi. Пострадавших людей нет. Машина выгорела на площади три квадратных метра.
Причины пожара устанавливаются.
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