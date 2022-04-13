Обзор: непроходимые лужи, которые раздражают сыктывкарцев

В нашу редакцию пришло сразу несколько жалоб на огромные лужи в центре Сыктывкара. Некоторые из них постоянно раздражают жителей города. Портал “Pro Город Сыктывкар” сделал подборку самых больших луж в центре города.

Возле медицинского колледжа уже давно есть несколько огромных луж. И если на машине по ним еще можно проехать, то тем, кто пешком, приходится через них перепрыгивать.

“Площадь” возле Первомайской,40

Это место раздражает жителей близлежащих домов уже очень давно. Вся "площадь" - это усеянная ямами и лужами территория, по которой очень трудно пройти пешком и не угодить в лужу.

Тротуар на Карла Маркса

Лужи возле общежития на улице Катаева

Студентам СГУ регулярно не везет с дорогами. К примеру, возле общежития на улице Катаева уже многие годы огромные лужи, в которых тонут даже машины.

Но возле корпуса СГУ на улице Старовского ситуация не менее плачевная.

Лужа возле ТЦ на улице Гаражная

Эта лужа настолько большая, что занимает почти всю парковку возле ТЦ на улице Гаражная. В итоге людям приходится обходить ее извилистыми путями.