В Сыктывкаре сносят здание заброшенной поликлиники в центре города

В столице Коми начали демонтаж здания старой поликлиники напротив городской мэрии. Здание на Бабушкина,21 закончат сносить уже в течение 2 квартала 2022 года, сообщили в администрации.

Напомним, здание выкупило ООО «Лузалес», а на участке собирались устроить реконструкцию старого здания и создание нового медцентра. В нем планируется оказывать специализированную помощь жителям города, региона и сотрудникам компании. Ожидается, что в центре будет педиатрия, аппарат МРТ, дневной стационар и хирургия.