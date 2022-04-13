В Сыктывкаре сносят здание заброшенной поликлиники в центре города

В столице Коми начали демонтаж здания старой поликлиники напротив городской мэрии. Здание на Бабушкина,21 закончат сносить уже в течение 2 квартала 2022 года, сообщили в администрации.
Напомним, здание выкупило ООО «Лузалес», а на участке собирались устроить реконструкцию старого здания и создание нового медцентра. В нем планируется оказывать специализированную помощь жителям города, региона и сотрудникам компании. Ожидается, что в центре будет педиатрия, аппарат МРТ, дневной стационар и хирургия.
Кстати, о медицине. Сыктывкарцы и жители других районов Коми сообщают об отсутствии в аптеках Карбамазепина — противосудорожного препарата, который необходим людям с инвалидностью. Куда он пропал и когда появится, рассказали в региональном Минздраве.