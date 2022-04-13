Сбер обнулил комиссию за зачисление зарплаты

В целях поддержки бизнеса Сбер запустил специальную акцию по зачислению заработной платы без комиссии. Акция действует до конца года для корпоративных клиентов, которые заключат с банком зарплатный договор до 31 июля 2022 года.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:

«Зарплатные проекты Сбера позволяют предприятиям зачислять своим сотрудникам деньги практически мгновенно, в том числе в выходные и праздники, причём получить банковские карты сотрудники могут прямо на рабочем месте — приезжать в банк для этого не нужно. Предусмотрены также выгодные условия по другим банковским продуктам и круглосуточная консультационная поддержка работодателя. По условиям акции выплачивать заработную плату можно абсолютно бесплатно. Так что сейчас лучшее время для того, чтобы подключить зарплатный проект».