Как помогать в новых реалиях: инновации платформы СберВместе

Ко Дню мецената и благотворителя, который отмечается 13 апреля, платформа СберВместе подготовила гайд о том, как помогать благотворительным фондам в новых условиях. В нём собраны ответы на самые актуальные вопросы: что будет с ежемесячными подписками, оформленными ранее; как оформить подписку сейчас; что делать, если VPN блокирует переводы; как ещё можно участвовать в благотворительности помимо перевода денег.

Платформа также презентовала новый сервис «Моё событие», в котором любой желающий может создать собственное благотворительное событие, инициировав сбор средств в пользу конкретной истории. В СберВместе уверены, что такая механика поддержит НКО и увеличит пожертвования.

Как отмечают в СберВместе, благотворительные фонды особо ценят регулярные взносы: предсказуемые поступления позволяют лучше планировать бюджет, чувствовать уверенность в завтрашнем дне и добиваться стабильных результатов, то есть помогать большему числу подопечных. В текущей ситуации, когда некоторые частные и корпоративные жертвователи приостанавливают благотворительные платежи, это критически важно.

Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка: