В Минздраве Коми объяснили перебои с поставками препаратов от судорог

Сыктывкарцы и жители других районов Коми сообщают об отсутствии в аптеках Карбамазепина — противосудорожного препарата, который необходим людям с инвалидностью. Куда он пропал и когда появится, рассказали в региональном Минздраве, передает БНК.

В министерстве заявили, что 8 апреля препарат был в наличии в Государственных аптеках республики в дозировке 200 мг и 400 мг. Он отпускается для обеспечения льготных категорий граждан. Сейчас "Карбамазепин" в активной закупке, но законодательные требования существенно увеличивают сроки проведения конкурсов, что сказывается на организации бесперебойного обеспечения пациентов. Кроме того, в феврале и апреле не было ни одного предложения поставщиков. В результате Минздрав опубликовал заявку повторно.