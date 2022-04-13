Сыктывкарец вышел на перекур через окно и застрял на козырьке подъезда

Сотрудники отряда "Спас-Коми" в Сыктывкаре выезжали на необычный вызов. Помощи у них попросил мужчина, который застрял на козырьке подъезда, сообщает "Комиинформ".

В 22.45 в службу спасения поступило сообщение, что на козырьке подъезда на улице Морозова, 136 находится человек. 35-летний сыктывкарец оказался там очень странным образом. Он привязал к батарее в квартире занавеску и спустился по ней покурить через окно 2 этажа. Тем временем друзья экстремала закрыли окно и оставили его снаружи.