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Адаптирована одна из самых популярных детских книг про искусственный интеллект

Адаптирована одна из самых популярных детских книг про искусственный интеллектФото Tele2

СберОбразование адаптировало одну из самых популярных детских книг про искусственный интеллект. Главным героем и проводником в мир высоких технологий стал амбассадор Сбера для детской аудитории — СберКот. Путешествуя вместе с ним, читатели узнают, откуда появились умные устройства, как они обучаются и помогают человеку, посмотрят на мир глазами искусственного интеллекта и научатся с ним взаимодействовать.

Книга «Искусственный интеллект. 5 больших идей» рассчитана на детей 6–10 лет, а яркие иллюстрации и новые идеи понравятся даже взрослым. В основе сюжета — рассказ о главной технологии будущего, задания и вопросы для обсуждения всей семьёй. Вместе с героями книги ребёнок узнает, как работают искусственный интеллект и машинное обучение; научится применять технологии с пользой; расширит кругозор и словарный запас; освоит навык критического мышления; проявит креативность в решении загадок и упражнений.

Наталья Журавлёва, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка:

«Сегодня технологии искусственного интеллекта используют самые востребованные специалисты в разных сферах: от медицины до кибербезопасности. В будущем навыки программирования и анализа данных пригодятся каждому человеку, а начать готовить к этому ребёнка можно уже сейчас. Книга получилась не только познавательной, но и очень красочной и увлекательной. Уверена, что путешествие по миру искусственного интеллекта вместе со СберКотом позволит провести время с пользой и понравится всей семье».

Книгу «Искусственный интеллект. 5 больших идей» можно заказать по ссылке.

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