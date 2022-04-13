Адаптирована одна из самых популярных детских книг про искусственный интеллект

СберОбразование адаптировало одну из самых популярных детских книг про искусственный интеллект. Главным героем и проводником в мир высоких технологий стал амбассадор Сбера для детской аудитории — СберКот. Путешествуя вместе с ним, читатели узнают, откуда появились умные устройства, как они обучаются и помогают человеку, посмотрят на мир глазами искусственного интеллекта и научатся с ним взаимодействовать.

Книга «Искусственный интеллект. 5 больших идей» рассчитана на детей 6–10 лет, а яркие иллюстрации и новые идеи понравятся даже взрослым. В основе сюжета — рассказ о главной технологии будущего, задания и вопросы для обсуждения всей семьёй. Вместе с героями книги ребёнок узнает, как работают искусственный интеллект и машинное обучение; научится применять технологии с пользой; расширит кругозор и словарный запас; освоит навык критического мышления; проявит креативность в решении загадок и упражнений.

Наталья Журавлёва, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка: