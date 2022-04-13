Сбер: объем выдачи «Семейной ипотеки» вырос в 4 раза в I квартале

Чаще такую ипотеку берут семьи с двумя детьми ¾ с начала действия программы такой возможностью воспользовалось более 59,9 тысячи таких семей. Они суммарно взяли ипотечные кредиты на 206 миллиардов рублей. На втором месте ¾ семьи с одним ребенком, таким семьям выдано 28,2 тысячи ипотечных кредитов в рамках господдержки на общую сумму 117,4 миллиарда рублей. Семьи с тремя детьми взяли 16,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 57,9 миллиарда рублей.

Семейная ипотека с господдержкой для семей с детьми наиболее популярна в Москве (общий объем выдач с начала действия программы составил 72,2 млрд рублей), Московской области (на сумму 43,9 млрд руб.) Санкт-Петербурге (на сумму 43,2 млрд рублей), Краснодарском крае (15,7 млрд рублей) и Свердловской области (15,9 млрд рублей).

При этом в рамках «Семейной ипотеки» с господдержкой от Сбера возможно индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на льготных условиях кредитования. За всё время действия программы более 1,6 тысячи семей воспользовались возможностью взять льготную ипотеку на ИЖС на общую сумму 6,8 миллиарда рублей. В первом квартале текущего года Сбербанк выдал семейную ипотеку на ИЖС на сумму 2,9 миллиарда рублей, что на 80% больше, чем в 4 квартале 2021 года.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»: