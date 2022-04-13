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Рекомендации Сбера по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе Android

Рекомендации Сбера по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе AndroidФото Sber

Из-за введённых санкций мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. 

Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка. 

Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать его по ссылке

Обращаем внимание, что необходимо проявлять бдительность и устанавливать приложения Сбера только по этой ссылке на официальном сайте банка. 

Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах. 

Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности

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