Сбер реализовал приём электронных сертификатов онлайн

Сбер обеспечил возможность приёма электронных сертификатов для интернет-магазинов и маркетплейсов компаний, которые участвуют в программах предоставления льготных средств технической реабилитации в соответствии с законом «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата». Ранее, в феврале этого года, Сбер настроил приём электронных сертификатов в торговых точках офлайн.

Электронный сертификат — это новый способ приобретения технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью. Физически это запись в электронной форме, размещённая в специализированной Государственной информационной системе, содержащая сведения о праве гражданина РФ на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счёт средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и используемая для подтверждения оплаты таких товаров, работ, услуг в объёме, установленном законодательством РФ.

Такая запись привязывается к номеру банковской карты платёжной системы «Мир». При этом деньги на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. Чтобы получить сертификат, гражданину необходимо оформить заявку на портале Госуслуг и иметь действующую карту «Мир» любого банка.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: