Полицейские проверили, соблюдают ли сыктывкарские студенты законы

Проверки прошли в двух общежитиях: на Старовского, 20, где живут студенты Сыктывкарского политехнического техникума, и на Катаева, 17 – это общежитие Сыктывкарского медицинского колледжа имени И.П. Морозова. Полицейские, представитель подразделения по делам несовершеннолетних, оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков и представитель общественного совета при УМВД России по городу Сыктывкару провели мероприятие в рамках акции "Дети России".

Участники акции обошли комнаты общежитий, в которых живут несовершеннолетние, чтобы напомнить им о законах, которые они дожны соблюдать, об ответственности за правонарушения и о том, как важно вести здоровый образ жизни.

Ребята в основном утверждали, что никогда не нарушали закон. Однако в общежитиях все же есть несовершеннолетние студенты, которые когда-то попадали в поле зрения полиции. Есть даже те, кто был когда-то замещан в угоне. Таким студентам уделили особое внимание, постарались выяснить, как они живут, чем занимаются и нет ли у них каких-нибудь проблем, которые могли бы снова заставить ребенка пойти на преступление.

Также участники рейда внимательно изучали быт студентов и беседовали с ними, чтобы выяснить, не употребляют ли жильцы общежитий алкоголь и наркотики.

Кроме проверок общежитий в рамках акции специалисты УМВД по Сыктывкару и общественники проводят рейды по местам концентрации подростков, рейды по ночным клубам, организуют встречи и интерактивные тематические игры не только с подростками, но и с учениками школ и воспитанниками детских садов.