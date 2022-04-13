Козероги столкнутся с упреками, а Скорпионы найдут внезапную выгоду: гороскоп на 13 апреля

День подарит много приятных моментов в отношениях. Атмосфера располагает к отдыху, романтике, свиданиям и прогулкам под луной. Первая половина успешна для деловой работы. После полудня темп пойдёт на убыль и работа будет продвигаться с трудом. Доверьтесь своим желаниям, лучше позволить себе немного приятных моментов, чем стараться во что бы то ни стало доделать все дела.

Тельцы настроены на кардинальные перемены. Это будет касаться не только смены ближнего окружения работы, профессии, но и смены вкусов и пристрастий. Не пугайтесь, если у вас резко возникнет отвращение к любимому блюду или захочется выбросить старый свитер. Стремление к переменам — это здоровое желание попрощаться с тем, что мешало вам развиваться и стремиться к лучшему.

Близнецы

День подходит для знакомств и общения с новыми людьми. Именно они принесут в жизнь Близнецов как хорошие, так и плохие перемены. Однако не доверяйте сразу - любые новые связи должны быть тщательно проверены. Старайтесь не делиться ни с кем информацией, которая представляет ценность.

Рак

Раки могут рассчитывать на желанный результат, если обратятся за помощью. Именно возможность объединения сил с другим человеком будет секретом достижения успеха. Не стесняйтесь обратиться даже к тому, кого вы не считаете авторитетом. Вы можете ошибаться, а соратник вам в любом случае окажется необходим.

Лев

Многих Львов ожидают приятные новости, связанные с людьми, которые находятся далеко. В целом обстановка будет очень оптимистичная, вы сможете грамотно выстраивать свои дела, не прибегая к посторонней помощи, у вас все получится. Отличное время для занятий спортом, или прогулки на свежем воздухе.

Дева

Девам сегодня обязательно нужно держать связь с семьёй и близкими людьми, навестите родителей, позвоните родственникам, которые находятся далеко. Семейные узы — важная часть жизни любого человека, и звёзды сейчас помогают их укреплять. Если вы находитесь в ссоре с кем-то из близких - сейчас самое время помериться.

Весы

Весов ждет непростой, но важный день на работе. Сегодня предстоит доказывать свой профессионализм. Ваши способности подвергнут критике. Будьте готовы к нападкам коллег и недопониманию начальства. Ситуацию сможете исправить только вы сами, держите себя в абсолютном спокойствии.

Скорпион

День будет полон общения и новых знакомств. Успех будут иметь те, кто сможет договориться и найти выгоду даже там, где на первый взгляд её не будет. Вторая половина дня будет более напряжённой, поэтому важные дела и встречи лучше завершить до обеда.

Стрелец

Стрельцам предстоит выбирать между личными интересами и рабочими обязанностями. Ко многому придётся подстраиваться, и это не всегда будет вам нравиться. Обстоятельства потребуют гибкости как во времени, так и в поведении. В некоторых случаях лучше забыть и гордости и подчиниться прямым приказам.

Козерог

Звёзды сегодня подчёркивают в Козерогах лучшие качества. Даже те, кому нечем похвастаться, сегодня проявят несвойственные им черты характера. Не стоит стесняться проявлять доброту, она сегодня будет только на пользу. Однако не забывайте о себе в ситуациях, когда кто-то будет упрекать вас и пытаться использовать в своих интересах.

Водолей

День в целом спокойный, но предстоит решать финансовые вопросы. Водолеям придется подумать над поиском оптимальных решений, которые потребуют не только сил, но и морального напряжения. Постарайтесь закончить всё сегодня. То, что вы отложите, будет решаться долго и проблематично.

Рыбы

Удачный день у Рыб для любых изменений, касающихся деловой среды. Сегодня нужно пересмотреть подход не только к тому, как вы ведёте дела, но и где вы это делаете. Измените что-нибудь вокруг себя, сделайте перестановку, поменяйте детали. Изменения должны настроить вас на новые достижения, которые вы давно предчувствуете.