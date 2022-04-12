Сыктывкарка украла санки, попала на видео, в городские новости и только потом вернула их

На днях жительница столицы Коми рассказала, что у ее ребенка украли санки. Оказалось, что их стащила пожилая женщина, лицо которой попало в момент кражи на камеру.

Вскоре видеозапись разлетелась по всем новостям города и на следующий день санки вернули на место. А сделала это та самая пенсионерка.