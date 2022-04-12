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Сыктывкарка украла санки, попала на видео, в городские новости и только потом вернула их

Сыктывкарка украла санки, попала на видео, в городские новости и только потом вернула ихСкриношот из видео

На днях жительница столицы Коми рассказала, что у ее ребенка украли санки. Оказалось, что их стащила пожилая женщина, лицо которой попало в момент кражи на камеру.

Вскоре видеозапись разлетелась по всем новостям города и на следующий день санки вернули на место. А сделала это та самая пенсионерка.

Как выяснилось, владелица санок опознала в воровке соседку из дома напротив. Тогда она позвонила ее подруге и дала срок в один день, чтобы та вернула пропажу на место, если не хочет заявления в полицию.

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