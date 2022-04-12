Сыктывкарец создает корабль из "Войны миров" из шестеренок и металла

В Сыктывкаре уже давно живет кузнец, который делает удивительные скульптуры из металла. Журналист портала “Pro Город Сыктывкар” побывал в его мастерской и узнал о новой работе – космическом корабле из “Войны миров”.

Кузнец Александр почти доделал новую скульптуру. Уже готов ее основной корпус в виде корабля и “ноги”. Осталось только собрать их воедино. Кузнец рассказал, что собирается поставить эту скульптуру во дворе. Александр рассказал журналисту, что он сейчас нигде не работает и создание таких конструкций для него – хобби. Он не продает их и не делает на заказ.

Боевая машина, ее еще называют "Тренога" - одна из вымышленных машин, которые используют марсиане в классическом научно-фантастическом романе Герберта Уэллса "Война миров" 1898 года.

Кстати, ранее мы писали о недавней работе Александре – жирафе. Это почтовый ящик и в него уже кладут письма.

Также кузнец создал скамейку “дракон и кошка”, которую собирается поставить у себя во дворе.

Кстати, первую работу Александра сыктывкарцы увидели еще в 2017 году. Ей стала коми-рыба, которая сейчас находится около ТРК "Рублик".