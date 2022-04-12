"Ростелеком" выступил партнером Коми конкурса "Учитель года России 2022"

Восьмого апреля 2022 года директор Коми филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лобанов принял участие в торжественной церемонии награждения финалистов 31-го республиканского этапа конкурса "Учитель года", организованного Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Коми республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ. В этом году за звание лучшего учителя Коми боролись 19 педагогов из 16 муниципалитетов республики.

Абсолютным победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России 2022" стал учитель математики и информатики Гимназии при Главе муниципального района "Сосногорск" Денис Ануфриев. В качестве поощрительного приза ему была вручена умная ко л онка "Капсула" с голосовым помощником "Маруся" . Все финалисты конкурса, ставшие лауреатами, получили в подарок от "Ростелекома" камеры видеонаблюдения.

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО "Ростелеком":