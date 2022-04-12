Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

"Ростелеком" выступил партнером Коми конкурса "Учитель года России 2022"

"Ростелеком" выступил партнером Коми конкурса "Учитель года России 2022"Фото Ростелеком

Восьмого апреля 2022 года директор Коми филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лобанов принял участие в торжественной церемонии награждения финалистов 31-го республиканского этапа конкурса "Учитель года", организованного Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Коми республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ. В этом году за звание лучшего учителя Коми боролись 19 педагогов из 16 муниципалитетов республики.

Абсолютным победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России 2022" стал учитель математики и информатики Гимназии при Главе муниципального района "Сосногорск" Денис Ануфриев. В качестве  поощрительного приза ему была вручена умная колонка "Капсула" с голосовым помощником "Маруся". Все финалисты конкурса, ставшие лауреатами, получили в подарок от "Ростелекома" камеры видеонаблюдения.

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО "Ростелеком":

"Учитель – эта та профессия, которая заслуживает большого уважения и восхищения. И в этом конкурсе принимают участие, как правило, самые передовые и прогрессивные учителя. Ростелеком в Республике Коми традиционно поддерживает это важное и правильное начинание, ведь образование является фундаментом нашего общества. И для меня большая честь лично поздравить участников и финалистов конкурса Учитель года и пожелать, чтобы их ученики становились успешными, образованными людьми, достигали многого в жизни".

Ежегодный конкурс профессионального мастерства "Учитель года" проводится в целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения; повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда; распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей республики. Победитель республиканского этапа Денис Ануфриев представит региональное учительство Коми уже на Всероссийском этапе конкурса, которое состоится осенью этого года.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости