"Ростелеком" выступил партнером Коми конкурса "Учитель года России 2022"

Восьмого апреля 2022 года директор Коми филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лобанов принял участие в торжественной церемонии награждения финалистов 31-го республиканского этапа конкурса "Учитель года", организованного Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Коми республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ. В этом году за звание лучшего учителя Коми боролись 19 педагогов из 16 муниципалитетов республики.
Абсолютным победителем республиканского этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России 2022" стал учитель математики и информатики Гимназии при Главе муниципального района "Сосногорск" Денис Ануфриев. В качестве поощрительного приза ему была вручена умная колонка "Капсула" с голосовым помощником "Маруся". Все финалисты конкурса, ставшие лауреатами, получили в подарок от "Ростелекома" камеры видеонаблюдения.
Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО "Ростелеком":
"Учитель – эта та профессия, которая заслуживает большого уважения и восхищения. И в этом конкурсе принимают участие, как правило, самые передовые и прогрессивные учителя. “Ростелеком” в Республике Коми традиционно поддерживает это важное и правильное начинание, ведь образование является фундаментом нашего общества. И для меня большая честь лично поздравить участников и финалистов конкурса “Учитель года” и пожелать, чтобы их ученики становились успешными, образованными людьми, достигали многого в жизни".
Ежегодный конкурс профессионального мастерства "Учитель года" проводится в целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения; повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда; распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей республики. Победитель республиканского этапа Денис Ануфриев представит региональное учительство Коми уже на Всероссийском этапе конкурса, которое состоится осенью этого года.