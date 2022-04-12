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На сыктывкарского перевозчика завели дело о мошенничестве на 1,5 миллиона рублей

На сыктывкарского перевозчика завели дело о мошенничестве на 1,5 миллиона рублейФото из архива «Pro Города»

В столице Коми возбудили дело по факту мошенничества на сумму более полутора миллионов рублей. В нарушении подозревается предприниматель, который занимается пассажирскими перевозками.

Как выяснилось, с июня по октябрь 2021 года подозреваемый заключил с администрацией города договор фрахтования и контракты, по которым он должен был предоставить две машины и оказывать услуги по перевозке людей и багажа из Трехозерки в Седкыркещ.

По факту же на рейсе был только один автобус, но предприниматель отчитывался перед мэрией за полный объем услуг. Таким образом, ему удалось присвоить 1,5 миллиона рублей.  Сейчас по делу ведется следствие.

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