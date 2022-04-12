На сыктывкарского перевозчика завели дело о мошенничестве на 1,5 миллиона рублей

В столице Коми возбудили дело по факту мошенничества на сумму более полутора миллионов рублей. В нарушении подозревается предприниматель, который занимается пассажирскими перевозками.

Как выяснилось, с июня по октябрь 2021 года подозреваемый заключил с администрацией города договор фрахтования и контракты, по которым он должен был предоставить две машины и оказывать услуги по перевозке людей и багажа из Трехозерки в Седкыркещ.