Рекомендации клиентам Сбера по работе мобильных приложений на платформе iOS

Из-за введённых санкций мобильные приложения Сбера на платформе iOS не доступны для скачивания и обновлений в магазине App Store. Речь идет о приложениях СберБанк Онлайн, СберБизнес, СберИнвестор X, Сбербанк Инвестор, Сбербанк Инкассация, СберKids, СберСпасибо, Акционер Сбера.

Все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленные приложения банка.