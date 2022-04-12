Какие работники нужны в Коми: жестянщик, заведующий баней, художник по свету

Меньше всего сложностей с поиском работы испытывают мужчины в 30-32 года, а женщины – в 32-35 лет. Труднее всего оказалось людям в зрелом возрасте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы. По данным пресс-службы hh.ru, в Коми снизился уровень конкуренции за рабочие месте в течение первой недели апреля. Журналист "Pro Город Сыктывкар" совместно со специалистами Центра занятости населения Сыктывкара подготовили список самых актуальных вакансий на рынке труда столицы Коми.

По данным Центра занятости Сыктывкара, на 1 апреля 2022 года работодателям требуется 3630 работников в регионе.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ В СЫКТЫВКАРЕ:

врач – 219 вакансий,

медицинская сестра – 109 вакансий;

инженер – 85 вакансий;

учитель – 56 вакансий;

воспитатель – 38 вакансий;

менеджер – 38 вакансий;

фельдшер – 35 вакансий;

бухгалтер – 33 вакансии;

психолог – 19 вакансий;

специалист по закупкам – 12 вакансий.

Среди квалифицированных рабочих профессий в учреждении выделили:

водитель автомобиля категорий С, D, E – 116 вакансий;

продавец продовольственных, непродовольственных товаров, продавец-кассир, продавец-консультант – 81 вакансия;

монтажник – 64 вакансии;

тракторист – 55 вакансий;

повар – 39 вакансий;

водитель погрузчика – 27 вакансий;

машинист бульдозера – 24 вакансии;

машинист автогрейдера – 23 вакансии;

слесарь-ремонтник – 18 вакансий;

слесарь по ремонту автомобилей – 18 вакансий.

"Соблюдается также потребность работодателей по вакансиям, которые не требуют квалификации – подсобный рабочий, разнорабочий, уборщик территорий, а также производственных и служебных помещений", – заявили специалисты центра.

МЕНЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: