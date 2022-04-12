Экс-главу Минприроды Коми оштрафовали на "смешную" сумму

На бывшего министра природы Коми Алексея Кузнецова завели дело об административном нарушении. Его оштрафовали за то, что он ненадлежащим образом рассмотрел обращение гражданина.

Ранее Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку по жалобе горожанина. Оказалось, что его обращение рассмотрели, и он даже получил ответ от министра, но никаких ответов на свои доводы он в этом письме не получил. Проще говоря, мужчина получил обычную «отписку».