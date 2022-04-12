В Коми сожгли "альтернативный флаг" республики и обвинили местных коммунистов в нацизме

В Ухте местные “коммунисты” сожгли флаг, который создало председательство КПРФ в Сыктывкаре. “Pro Город Сыктывкар” разобрался в происшествии.

10 апреля в группе VK “Красная Лента. Ухта” вышло видео “Флаг неизвестной Калиции”, в котором два “коммуниста”: Валерий Харченко и Леонид Ларичев сжигают флаг, который создали в управлении партии КПРФ по Коми.

Флаг, который фигурирует на видео – альтернативный флаг Коми. Активисты выступают за смену флага республики еще с 2010 года. Крестовый флаг сделан в скандинавском стиле с сохранением национальных цветов республики. Такой флаг мог купить любой житель республики всего за 650 рублей. С 2015 года флаг использует ряд общественных организаций, политический движений регионалистов, а также этнические объединения Коми. Авторы флага сообщают, что он получил широкое распространение в связи с серией протестных акций на Шиесе. И действительно, его часто можно встретить на митингах в Сыктывкаре.

Мужчины, которые сожгли этот флаг считают, что он пропагандируем нацизм:

– Такие флаги, кресты были во времена ВОВ на немецких танках и оружии. Такой националистический флаг не должен существовать в республике. Это мракобесие необходимо искоренить. Мы его потопчем, вытрем ноги. Никаких крестовых флагов не должно быть в России. Нет фашизму и национализму, – заявили на видео Валерий и Леонид.

На действия мужчин последовала незамедлительная реакция от депутата Государственной Думы от Коми и члена партии КПРФ Олега Михайлова. Он раскритиковал действия мужчин и заявил, что они не являются “коммунистами”.