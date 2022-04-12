В Коми арестовали экстремиста за посты в Интернете

В Ухте взят под стражу экстремист. Как сообщили в УФСБ Коми, в Интернете он призывал к террору против лиц другой национальности и стражей порядка.

Установлено, что мужчина, являясь последователем нацистской идеологии часто посещал экстремистские форумы в социальной сети "ВКонтакте", где в открытом доступе публичные призывал к осуществлению экстремистской деятельности в отношении уроженцев Северного Кавказа, представителей органов исполнительной власти и правоохранительных структур Российской Федерации.