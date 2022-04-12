На трассе в Коми перевернулся прицеп с горбылем

Прицеп с горбылем перевернулся на "княжпогостском серпантине" между Серегово и Емвой, сообщили "Pro Городу" очевидцы.
Авария произошла 11 апреля, обошлось без пострадавших.
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