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На трассе в Коми перевернулся прицеп с горбылем

На трассе в Коми перевернулся прицеп с горбылемСкриншот видео очевидца

Прицеп с горбылем перевернулся на "княжпогостском серпантине" между Серегово и Емвой, сообщили "Pro Городу" очевидцы.

Авария произошла 11 апреля, обошлось без пострадавших.

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