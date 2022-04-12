В Коми остановили вакцинацию подростков от COVID-19

В Коми временно прекращена вакцинация школьников от коронавируса. О том, в чем причина такой ситуации, рассказали в региональном Минздраве, передает "Комиинформ".

Как сообщили в ведомстве, это произошло из-за отсутствия вакцины. Поставки вакцины "Спутник - М" в регион остановились. Тем не менее, как только онивозобновятся, продолжится и кампания по вакцинации подростков в Коми.