Президент поручил правительству найти способы повысить зарплаты россиян до 20 апреля

До 30 апреля необходимо скорректировать законы по повышению доступности социальной поддержки для семей с детьми, у которых снизился доход.

До 30 апреля необходимо скорректировать законы по повышению доступности социальной поддержки для семей с детьми, у которых снизился доход.

До 30 апреля необходимо скорректировать законы по повышению доступности социальной поддержки для семей с детьми, у которых снизился доход.