Президент поручил правительству найти способы повысить зарплаты россиян до 20 апреля

Президент РФ поручил правительству срочно принять меры для поддержки россиян. Речь идет о повышении МРОТ, зарплат и пенсий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Среди прочего, до 20 апреля министры должны найти способы повысить пенсии, социальные выплаты бюджетным работникам, а также зарплаты и размер прожиточного минимума.
Также в документе, который появился на сайте Кремля, говорится о следующих шагах:
- До 30 апреля необходимо скорректировать законы по повышению доступности социальной поддержки для семей с детьми, у которых снизился доход.
- До 31 декабря необходимо установить особый порядок нуждаемости семей, которые остались без работы после 1 марта, а также дать им доступ к соцподдержке.