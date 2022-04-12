Эксперты и болельщики рассказали о том, как спасти сыктывкарский хоккейный клуб Строитель

"Сейчас главное – не результат, а сохранение команды . Пусть хоть каким составом, но играют в Суперлиге, пусть этот сезон будет тяжелейшим, но он даст время на то, чтобы выровнять ситуацию, найти спонсоров, как сказал глава Коми, на прозрачный бюджет, и укрепить состав", – рассказал Алексей Карпов.

"Главное, что сейчас требуется – это сохранить "Строитель" вообще как команду Суперлиги без падения во второй по силе дивизион России – Высшую лигу. Оттуда подняться будет невероятно сложно. К тому же нужен энтузиазм спонсоров и готовность вкладываться, чтобы выбраться из Высшей лиги. Так что хочется верить, что "Строитель" останется в Суперлиге. Другое дело – финансирование клуба. Озвученные 44,5 миллиона рублей бюджетной поддержки – это хорошо, но мало для клуба Суперлиги. Многое тут зависит и от кандидатуры главного тренера, и от состава. Сейчас в клубе ровным счетом 0 игроков. Ориентация на своих, местных – хороший шаг в теории, но на практике мы имеем команду, которая в прошлом году даже в Высшей лиге стала последней. Ее тоже надо усиливать, подпитывать. В общем, здесь много вопросов возникает и от того, как оперативно они будут решаться, зависит будущее клуба", – считает эксперт.

Клуб по хоккею с мячом "Строитель" 1 апреля покинул главный тренер и легендарный хоккеист Павел Франц, а 31 марта истекли контракты у всех игроков с клубом. Также в начале апреля ушли почти все сотрудники административно-тренерского штаба. Работу в "Строителе" продолжили только директор и главный бухгалтер. Журналист "Pro Город Сыктывкар" обсудил с экспертами и болельщиками будущее клуба.

"Из любого кризиса выход один – деньги и грамотное управление. Когда они находят друг друга, начинается развитие. Другое дело, что профессиональный спорт в России сам по себе дело неприбыльное. Клубам из регионов практически не на чем зарабатывать. Здесь, каким бы ни был управленец, его задача в грамотном расходовании денег и комплектации состава с их учетом. Он должен уметь не загнать клуб в долги, и чтобы еще этот состав постарался быть конкурентоспособным в матчах с большинством клубов Суперлиги", – отметил Алексей Карпов.

Алексей Измайлов, начинающий спортивный комментатор

Алексей Измайлов. Фото из личного архива.

"Вряд ли кто-то сейчас может трезво оценить, что будет с клубом. Это очень тяжело. Но понятно, что реанимировать "Строитель" в старом виде вряд ли получится, так как мы знаем, что глава Коми выбрал иной путь. Воссоздание? Возможно, но только в Высшей лиге, так как под главный турнир надо иметь сильный источник финансирования, а время подачи письма-заявки поджимает. Думаю, те парни, что были со "Строителем-2" и будут играть в следующем сезоне", – считает Алексей Измайлов.

Сергей Урнышев, преданный болельщик клуба

Слева направо: Павел Франц и Сергей Урнышев. Фото из личного архива.

О ЛЮБВИ К КЛУБУ

"В 1983 году в 13 лет я впервые посетил матч "Строителя". Тогда его тренировал Владимир Янко. Эта игра на свежем воздухе в любой мороз мне очень приглянулась, и я стал посещать каждый матч любимой команды. Даже когда я уехал учиться в другой город, я и там посещал выездные игры. За результатами в то время следил по газете "Советский спорт". Сейчас, когда прошло столько времени, я интересуюсь делами любимой команды, хожу на матчи. Даже в ковидное время, когда болельщикам не разрешали посещать игры, я был рядом с командой, смотрел трансляцию у стадиона или в спорт-кафе. Когда подходит время начала чемпионата, я с удовольствием слежу за игрой, а также на стадионе общаюсь с другими болельщиками", – рассказал Сергей.

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ:

"Я думаю, если все сделают так, как сказал глава Коми, то команду мастеров всё-таки возродят. Только все равно придется набирать хоккеистов с других команд. Доморощенных просто нет! Да и уровень их слабоват. "Строитель-2" занял последнее место в своей не самой сильной группе. Чтобы клуб развивался, главное, что нужно получить – это экономическую стабильность. Расплатиться с долгами, и с чистого листа начать свою игровую деятельность. За один год команды не строятся, и если мы увидим в числе участников на следующий чемпионат России в Суперлиге, я буду этому очень рад. Хотя есть риск, что мы в нем займем последнее место, возможно, даже без набранных очков. Главное, чтобы команда была. Строитель, мы с тобой!", – завершил ответ Сергей Урнашев.

Владимир, болельщик клуба

"Нужна полная информация по клубу и его финансам. Почему все так произошло и кто участник этого безобразия. Далее сам клуб мне не интересен, интересна команда игроков и ее результаты. Кто уговорил играть без зарплаты, и почему их выставили мальчиками для битья во время тренировок сборной. Юрия Спиридонова и его любви к бенди не вернуть, но все же. Команда и клуб нужны городу, как второе дыхание. В Сыктывкаре больше нет ничего подобного: всюду серость и скука. Сам клуб, его руководители в числе директора и бухгалтера сделать ничего не смогут. Я даже не смогу выйти с плакатом за "Строитель": меня скрутят и увезут. Разве плохо, когда город гордится своими спортсменами? Вот Сметаниной до сих пор награды раздают, за прошлые победы и "Строитель" нужен! А еще мне непонятно, почему крытый стадион не построили. Знаете, если бы болельщики сидели в тепле на стульчиках, без мороза, снега, ветра, то стадион хорошо бы зарабатывал. Нашли бы и чем зарплату платить. Не те времена сейчас, чтобы так со зрителями обращаться, им комфорт нужен", – отметил болельщик.

Вид на республиканский стадион, который реконструировали к Чемпионату мира по бенди. Болельщики недовольны тем, что крыша открытого типа: на стадионе холодно зимой и нельзя играть весной. Качество льда сильно зависит от погодных условий. Фото Александра Иваскевича.

Владимир Уйба тоже изложил свою позицию на брифинге с журналистами 4 апреля

Владимир Уйба в атрибутике "Строителя". Фото с официального портала Республики Коми.

Глава Республики Коми объяснил, что под клуб будет создана автономная некоммерческая организация с учредителем в лице Минспорта Коми. Глава считает, что "Строитель" продолжит играть в Суперлиге, но с другим учредителем, главным тренером и составом, в котором не будет легионеров. Финансировать команду поначалу планируется за счет регионального бюджета.

На брифинге глава Коми объяснил, что разницу между прошлым финансированием в 110 миллионов рублей и предполагаемым в 44 миллиона рублей можно ликвидировать путем сокращения зарплат. По словам главы, спортсмен-инструктор топ-уровня в "Строителе" получал 340 тысяч рублей, и таких в команде было шесть игроков. В архангельском "Воднике" – 300 тысяч, и таких игроков там было только два.

"Строитель" занял восьмое место по итогам сезона, "Водник" – второе. Есть разница? А кто же сегодня играет в "Строителе", за который бьется один человек и возбуждает всю эту историю? Президент клуба говорит: наша команда разрушается. А в нашей команде играют 13 легионеров из 22. Это какая команда – наша? А в "Воднике" всего 7 легионеров из 22", – отметил Уйба.

По сообщению Главы, сейчас уже есть кандидат на пост тренера, который живет в Сыктывкаре и играл в "Строителе":

"Это настоящий патриот, который никуда не уедет. Он наберет команду из наших ребят, а не легионеров. И мы возьмем на себя ее содержание", – сообщил Уйба.

Сейчас для погашения долгов клуба ищут спонсоров. По словам Владимира Уйба, одно из предприятий предварительно согласилось закрыть треть долгов. Правительство Коми выйдет на сессию Госсовета Коми 17 апреля с предложением выделить 44 миллиона рублей на финансирование нового клуба.

Прокуратура Сыктывкара уже провела проверку исполнения трудового законодательства 7 апреля. Она выявила задолженность по оплате труда перед игроками и работниками "Строителя" на сумму свыше 19 миллионов рублей. В защиту нарушенных трудовых прав 32 работников хоккейного клуба прокуратура направила в суд заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Сейчас дело на рассмотрении.

Игроки "Строителя" с главой Коми после победы над "Ак Барсом-Динамо". Пройдет чуть больше года и в клубе останется всего два сотрудника. Фото с официального сайта Республики Коми.

По сообщению клуба в социальных сетях, еще 30 марта некоторые игроки "Строителя" планировали отдохнуть и готовиться к следующему сезону в составе сыктывкарской команды. 1 апреля они расторгли контракты с клубом и уже 6 апреля появились сообщения об их переходе в другие команды. Так, полузащитник Вадим Русин и защитник Денис Горячев заключили контракт с мурманским "Мурманом", полузащитник Денис Лапшин с архангельским "Водником", Дмитрий Ширяев с чемпионом страны московским "Динамо".