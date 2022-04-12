Стрельцам стоит быть осторожнее в общении, Девам — в выборе: гороскоп на 12 апреля

Овен



Общайтесь с нужными и важными людьми – совсем скоро вам понадобится их помощь. Больше времени проводите с семьей, но стоит быть осторожнее с эмоциями и словами, чтобы не задеть и не обидеть близких.



Телец



Если ваши дела двигаются слишком сложно, то не стоит давить на газ со всей силы, лучше взять паузу. Вполне возможно, что именно она поможет вам не совершить серьезных ошибок.



Близнецы



Сегодня полезно много работать – у вас есть и силы, и желание, а значит, вы можете справиться даже с самой сложной задачей. Постарайтесь меньше общаться с людьми, чтобы лишний раз не разрушить хорошие отношения.



Рак



Не отказывайтесь сегодня от выгодных предолжений, иначе упустите хорошие возможности. А вот и партнерские, и любовные отношения серьезно страдают – вы не можете найти общий язык, а прошлые обиды не дают возможности все исправить.



Лев



Не стоит в этот день перегружать себя работой, лучше больше отдыхать и чаще расслабляться – так вы сохраните результативность до самого вечера.



Дева



Сегодня перед вами открываются многие двери, но стоит быть осторожнее – далеко не все из них поведут вас по правильному пути. Хорошо в этот день выяснять отношения – так вы отсеете ненужных вам людей.



Весы



С важными делами лучше разобраться в первой половине дня. А вот спорить в этот день не стоит – вас не услышат и не поймут, вы лишь потратите свое время зря.



Скорпион



Сегодня лучше не брать и не давать в долг – это обернется серьезными неприятностями. Зато сейчас у вас будет отличный шанс подтянуть свою самооценку – близкие друзья вам в этом помогут.



Козерог



Сегодня не помешает сторожность – на вас могут напасть и проблемы, и неприятности. Полезно сохранять дружелюбие и спорить только в том случае, если вы уверены в своей правоте на все сто процентов.



Стрелец



В общении сегодня стоит быть осторожнее – очень легко не только поругаться, но и полностью разрушить хорошие отношения. Поэтому меньше спорьте и сохраняйте дружелюбность.



Водолей



Сегодня вы рискуете разрушить свои отношения с друзьями, близкими и коллегами по работе. Поэтому следите за словами и действиями, чтобы никого случайно не обидеть.



Рыбы



Сегодня вы нацелены на результат как в личных делах, так и на работе. Велика вероятность, что у вас все получится. Поэтому не бойтесь двигаться вперед. А вот спорить в этот день нежелательно – можно испортить хорошие отношения.