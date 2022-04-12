Благоустройство Сыктывкара: где в городе крутой спуск, который может стать местом отдыха

Мы продолжаем наш проект “Благоустройство заброшенных территорий Сыктывкара”. В этой статье мы расскажем вам о крутом спуске возле республиканского стадиона, который можно превратить в зону для отдыха и уличного искусства.

На кадастровой карте эта территория разделена на несколько частей. Часть ее относится к пятиэтажному жилому дому через дорогу, часть – к республиканскому стадиону. На зеленой зоне не провели межевание — на кадастровой карте не указано, кому она принадлежит.

Из этих данных можно сделать вывод, что решение о благоустройстве этой территории придется принимать республиканской власти, а не администрации Сыктывкара.

Ранее эту территорию не благоустраивали и не обращали на нее внимание. Здесь был свободный проход к запасному стадиону – люди добирались по своим делам через него и гуляли там же. Однако из-за того, что территорию перекрыли, людям приходится протаптывать свои тропы.

Очень крутой спуск

Спуск на Карла Маркса давно пользовался популярностью у местных жителей. Здесь люди шли по удобному для них маршруту, это видно по протоптанной тропинке. Местных жителей можно понять – обходить центральный стадион, чтобы попасть, к примеру, в "Рублик" очень долго.

Но стоит заметить, что каждый день те, кто хотят по этой тропинке, подвергают себя опасности из-за очень крутого спуска. Здесь легко упасть и получить травму. Однако практика показывает, что люди готовы рисковать, чтобы дойти до точки назначения быстрее.

Урбанисты считают, что так быть не должно и житель города должен иметь возможность ходить по удобному ему маршруту. Поэтому этот спуск нужно обязательно оборудовать лестницей и поручнями. А зимой это может стать отличным местом для катания с горки - дети и так этим занимаются, осталось только создать для них безопасную среду.

Стена граффити

В рамках реконструкции центрального стадиона, вокруг зоны установили большой металлический забор. Как сообщил урбанист Дмитрий Махов, это было сделано по требованию ГОСТа: шум от занятий спортом не должен мешать жильцам соседних домов.

Однако зона с большим забором, за которой практически никто не наблюдает и без освещения становится лакомым местечком для уличных художников. Уже спустя несколько месяцев после строительства забор возле спуска расписали разноцветными граффити.

От подобных “преступлений” сложно защитить любое общественное пространство. Но важно понимать причину – зачастую молодые ребята, которые рисуют граффити, просто не знают, где применить свой талант. В городе нет зон, где можно легально заниматься уличным искусством. Поэтому это пространство может стать местом, где люди спокойно смогут рисовать. Это украсит территорию и привлечет к ней внимание.

Здесь есть зеленая зона

Эта территория отлично подойдет для отдыха. Сюда не проходит шум от центрального стадиона, звуки машин идут “поверху”. Этот уютный уголок может стать прогулочной зоной, местом выгула собак. При этом территория достаточно удалена от жилых домов – ее благоустройство никому не помешает.

В следующей статье мы вместе с урбанистом Дмитрием Маховым расскажем вам, что нужно сделать на этой территории, чтобы она стала актуальным общественным пространством.