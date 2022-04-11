СберСтрахование и Rambler&Co выяснили, как россияне поддерживают свой иммунитет

Опрошенные россияне рассказали, что чаще всего от вирусных заболеваний страдают в периоды с февраля по март (36%), с октября по ноябрь (30%) и с декабря по январь (25%). В апреле-мае болеют лишь 5% опрошенных, в июне-июле — 2%, столько же — в августе-сентябре.

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование и медиахолдинг Rambler&Co (входит в экосистему Сбера) выяснили, какие меры предпринимают россияне для поддержки своего иммунитета в межсезонье.

Россияне выбирают различные способы защиты своего организма в периоды роста заболеваемости вирусными инфекциями. Так, 16% респондентов едят больше фруктов и овощей, 15% принимают мультивитамины, 11% предпочитают укреплять здоровье при помощи народных средств, а 10% стараются больше гулять и заниматься спортом. В целях профилактики ещё 9% принимают витамин D, 4% — различные БАДы, а 3% предпочитают не вылезать из кровати. При этом почти треть участников опроса (29%) признались, что не предпринимают никаких действий для помощи своему иммунитету.

Четверть россиян рассказали, что регулярно испытывают упадок сил в межсезонье. Немного хуже, чем обычно, чувствуют себя 31% участников исследования, 16% быстрее устают в этот период, а 5% респондентов сложнее даётся решение разных задач.

На поддержание своего здоровья практически половина россиян (49%) ежемесячно тратят до 1 тыс. рублей, почти каждый четвёртый (23%) отдаёт на профилактику болезней 2–3 тыс. рублей, 13% — 4–5 тыс. рублей, а 7% — 6–10 тыс. рублей. Более 20 тыс. рублей на здоровье расходуют лишь 4% респондентов, по 2% тратят 11–15 тыс. рублей и 16–20 тыс. рублей.

25% россиян периодически проходят диспансеризацию, 24% — раз в год, 15% делают это раз в несколько лет. Более трети опрошенных (36%) считают это лишним.

Один из способов заботы о своём здоровье — вакцинация. Чтобы помочь клиенту чувствовать себя увереннее, компания СберСтрахование запустила программу страхования от возможных последствий прививок. Полис «Прививка с уверенностью» предусматривает выплаты до 500 тыс. рублей при осложнениях после вакцинации, что поможет не беспокоиться о финансовых затратах на дальнейшие медицинские манипуляции.

Программа распространяется на вакцинацию от COVID-19, гриппа, кори, краснухи, дифтерии, столбняка и широкого ряда других инфекционных заболеваний. В случае осложнения после прививки клиенты получат единовременную денежную компенсацию, а при госпитализации — компенсацию стоимости услуг стационара. Кроме того, полис даёт право на круглосуточную дистанционную поддержку врача, а также плановые онлайн-консультации с узкопрофильными специалистами. Застраховать можно любого человека в возрасте от 0 до 65 лет включительно. Приобрести полис сроком на год можно на сайте СберСтрахования.

Опрос проходил на портале «Рамблер». В нём приняли участие 3442 человека в возрасте 18–45 лет со всей России, из них 55% мужчин, 45% — женщин