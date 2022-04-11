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Отпуск в Турции: можно ли улететь из Сыктывкара, будут ли горящие туры и сколько стоит

Отпуск в Турции: можно ли улететь из Сыктывкара, будут ли горящие туры и сколько стоит

Уже совсем скоро начнется сезон отпусков, и сыктывкарцы захотят улететь на юг по одному из самых популярных направлений – Турция. “Pro Город Сыктывкар” узнал, сколько будет стоить улететь и стоит ли ждать горячих туров. 

В местном турагенстве рассказали, что прямые рейсы из Сыктывкара в Турцию сейчас не летают и, скорее всего, в ближайшее время не будут. Поэтому специалисты советуют планировать лететь из Москвы, Санкт-Петербурга или Казани. 

Также специалисты рассказали, что в этом году не стоит ожидать горячих туров. 

– Самолетов сейчас летит гораздо меньше, соответственно посадочных мест тоже станет меньше. А желающих улететь много. Поэтому сомневаюсь, что будут горящие туры, – поделился специалист. 

Цены на билеты в Турцию регулярно растут. Это связано с тем, что сейчас в эту страны летают только регулярные рейсы, а у них выше топливный сбор. 

К примеру, отпуск на неделю в 4-х звездочном отеле “все включено” обойдется вам от 80-100 тысяч рублей. 
 

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