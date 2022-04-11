Полиция ищет пропавшую в Коми 19-летнюю девушку в заброшенных зданиях

8 апреля спасатели снова выезжали на поиски пропавшей в Печоре Милены Авдониной. 19-летнюю девушку ищут с 23 марта. Сейчас полиция прочесывает заброшенные здания города, передает "Комиинформ".

Напомним, 2 апреля о розыске объявили волонтеры отряда "Лиза Алерт". Поисковики распространили ориентировку и попросили автолюбителей города, которые могли ее видеть, просмотреть записи с видеорегистраторов. 5 марта девушку искали на берегу в районе тропинки у поселка Озерный при помощи снегоходов и дрона, но поиски не принесли результатов. А спустя несколько дней спасатели осмотрели лес и реку.