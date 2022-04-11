В Сыктывкаре сотни людей на весь день останутся без холодной воды

13 апреля в ряде домов столицы Коми отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает "Сыктывкарский Водоканал". Это продлится с 9.00 до 20.00.
В связи с плановыми работами без воды останутся жители домов на следующих адресах:
- Вороншорский проезд д. 2, 3, 5, 9;
- Западная д.2А, 7, 9А;
- ул. Куратова д.50, 72, 73/5, 66, 76, 77, 79, 81, 83, 83А, 86, 86А, 87, 91, 95А;
- Октябрьский пр., д. 17, 19, 25, 27, 27/1, 29/2, 29/3, 29/5, 31;
- ул. Первомайская, д. 74, 76, 76/3, 76/9, 78/2, 78/1, 90
Подвоз воды организуют с 10 до 20 по ул.Куратова, 83 и ул. Куратова, 76.