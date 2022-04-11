В Коми ищут того, кто поедет на Чукотку за 200 тысяч рублей

Аналитики портала по поиску работы hh.ru рассказали о заманчивой вакансии для жителей Коми, которая доступна прямо сейчас. Правда, чтобы устроиться на нее, нужно кое-что знать и уметь. Платить обещают 200 тысяч рублей.

Речь идет о должности руководителя геологоразведочных работ. Помимо того, что следует из названия, претендент должен устанавливать задания и графики работы бригад, контролировать выполнение работ, подбирать новые кадры и распределять их, а также способствовать повышению квалификации сотрудников.