Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми ищут того, кто поедет на Чукотку за 200 тысяч рублей

В Коми ищут того, кто поедет на Чукотку за 200 тысяч рублейIStock

Аналитики портала по поиску работы hh.ru рассказали о заманчивой вакансии для жителей Коми, которая доступна прямо сейчас. Правда, чтобы устроиться на нее, нужно кое-что знать и уметь. Платить обещают 200 тысяч рублей.

Речь идет о должности руководителя геологоразведочных работ. Помимо того, что следует из названия, претендент должен устанавливать задания и графики работы бригад, контролировать выполнение работ, подбирать новые кадры и распределять их, а также способствовать повышению квалификации сотрудников.

Специалист должен иметь не меньше 3 лет опыта работы на промпредприятиях  в условиях Крайнего Севера. Также внимание будут обращать на рекомендации с предыдущего места работы.

Соискателю предлагается проживание в современном вахтовом посёлке, ненормированный рабочий день, предоставление ежедневного трехразового питания в столовой предприятия и транспортное обеспечение за счет работодателя.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости